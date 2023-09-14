Nevşehir'de Okul Servis Şoförlerine Güvenli Sürüş Eğitimi Verildi

Nevşehir'de '2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğrencilerin Güvenliği' çerçevesinde okul servis şoförlerine bilgilendirme eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığının 'Güvenli Okul - Güvenli Gelecek', 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' ve 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' projeleri bünyesinde '2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğrencilerin Güvenliği' çalışması başlatıldı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Mili Eğitim personeline, öğrenci taşımacılığı yapan okul servis şoförlerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Başlatılan çalışma çerçevesinde; araçta bulunması gereken malzemeler, yönetmelik ve şartname de belirtilen hususlar, dur lambaları, okul taşıt yazıları, emniyet kemeri kullanımındaki önem, kırmızı ışık ve hız kuralları, cep telefonu kullanımı, araçların temizlik hususları ve öğrencilerin araçlara inme ve binmesinde dikkat edilecek hususlar ile ilgili olarak bilgilendirme faaliyeti icra edildi. - NEVŞEHİR