Nevşehir Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Hediye Çeki Dağıtacak

Nevşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kırtasiye hediye çeki dağıtacak. Başvuruların online olarak kabul edileceği kampanya kapsamında öğrenciler, 500 TL tutarındaki hediye çekleri ile yerel esnaflardan kırtasiye alışverişi yapabilecek. Kampanya için başvurular 25 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar online olarak kabul edilecek.

Nevşehir Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kırtasiye hediye çeki dağıtacak.

Başvuruların www.nevsehir.bel.tr internet adresinden online olarak kabul edileceği kampanya çerçevesinde öğrenciler 500 TL tutarındaki hediye çekleri ile yerel esnaflardan kırtasiye alışverişi yapabilecek.

Nevşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala yeni bir eğitime destek paketini daha açıkladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın talimatıyla başlatılan proje bünyesinde ihtiyaç sahibi bin öğrenciye 500 TL'lik Kırtasiye Destek Çeki dağıtılacak ve bu çekler sadece şehir merkezindeki yerel esnaflarda geçerli olacak.

Kırtasiyeci esnafına ciddi miktarda sıcak para akışı da sağlayacak proje sayesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler de kendi tercih ettikleri ürünleri alma imkanına kavuşacak.

Kampanya için başvurular 25 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar www.nevsehir.bel.tr adresinden online olarak kabul edilecek. Kampanyaya sadece merkez ilçede ikamet eden aileler, 6-17 yaş grubu bir çocuğu için başvurabilecek ve başvuru sonrasında yapılacak gelir durumu değerlendirmesi ile birlikte çek almaya uygun görülen ailelere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde hem ihtiyaç sahiplerinin hem de esnafın yüzünü güldüren projeye şehirdeki hayırsever iş insanları da destek olabilecek. - NEVŞEHİR