Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi'nde Sonbahar Dönemi Etkinlikleri Başlıyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Eğitim Merkezi'nde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine okul derslerine destek ve sosyal yönden kendilerini geliştirmeleri için Matematik, Resim, Satranç Kursları açılacak. Ücretsiz olarak açılacak kurslar için başvurular 9 Ekim tarihinde sona erecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Eğitim Merkezi'nde sonbahar dönemi etkinlikleri başlıyor.

Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi'nde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine okul derslerine destek ve sosyal yönden kendilerini geliştirmeleri için Matematik, Resim, Satranç Kursları açılacak. Ücretsiz olarak açılacak kurslar için başvurular 9 Ekim tarihinde sona erecek. 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak ve sınırlı kontenjanlarla açılacak olan kurslar, 16-17 Aralık 2023 tarihinde tamamlanacak. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabilecekleri gibi 09 Ekim 2023 tarihine kadar www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kurs Başvuruları sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.

Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi faaliyetleri ve kurslar hakkında bilgi almak isteyen veliler, merkezin 0384 213 86 93 nolu telefon hattını arayabilir. - NEVŞEHİR