Netflix, The Umbrella Academy 4. Sezonu İçin 2024'ü İşaret Etti

Netflix'in ilk olarak 2019 yılında gösterime girdiği süper kahraman dizisi için yolun sonu göründü. The Umbrella Academy 4. sezonu için resmi açıklamayı yapan Netflix, sevilen diziyi 2024'te bitirmeye karar verdi. Peki izleyiciler son sezondan neler beklemeli?

Netflix, The Umbrella Academy 4. sezonu için 2024'ü işaret etti

Netflix'in "Geeked Haftası" etkinliği sırasında yayınlanan bir tanıtım fragmanında, The Umbrella Academy'nin ana kadrosu yer alıyor. Bir sonraki sezon için heyecanlı olduklarını dile getiren oyuncular, bu kounda birkaç ilgi çekici detay paylaşmayı ihmal etmedi.

Get ready for the final timeline. The Umbrella Academy Season 4 is coming 2024. #GeekedWeek pic.twitter.com/2bVEgmFfBL — Netflix (@netflix) November 9, 2023

Netflix'in paylaşımına göre The Umbrella Academy 4. sezonu için çıkış tarihi 2024 olarak belirlendi. Dizinin final sezonu olacağının altını çizen yayın platformu, net bir tarih vermekten kaçındı. Ancak bir önceki sezonun geçtiğimiz yılın Haziran ayında çıktığını hatırlatalım.

2131231231

Luther'i canlandıran Tom Hopper, 4. sezonun oldukça hızlı olacağını ve kardeşleri her zamanki kargaşalara karıştıracağını söyledi. Bu, zaman zaman hikaye anlatımının durgunlaşması nedeniyle eleştirilen 3. sezona göre daha hızlı bir tempoyla işleneceği anlamına geliyor.

Allison Hargreeves'i oynayan Emmy Raver-Lampman ise bazı yeni karakterlerin "heyecan verici kötü karakterlerin" diziye dahil olacağının müjdesini verdi. Geçtiğimiz sezonlarda kıyamet olayları ve Reginald ile karşı karşıya gelen karakterler, yeni düşmanlar ile hikayede değişiklik yaşayabilir.

Netflix, The Umbrella Academy'nin konusunu hala gizli tutmaya devam ediyor. Ancak 2024'ün başlarında 4. sezona ilişkin resmi bir fragman göreceğimizin altını çizelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.