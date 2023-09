Netflix'ten One Piece ve Shadow and Bone için karar

Netflix, One Piece'in 2. sezonunu duyururken, Shadow and Bone hayranlarını bekletmeye devam ediyor. One Piece'in yaratıcısı Eiichiro Oda, 2. sezonun hazır olduğunu ve yakında yayınlanacağını açıkladı. Shadow and Bone ise hala 3. sezon için bekliyor.

Netflix'ten bir iyi bir de kötü haber. One Piece'in 2.sezonunu duyurdu. Ancak Shadow and Bone, One Piece kadar şanslı değil. One Piece'in orijinal yaratıcısı Eiichiro Oda hayranların beklediği güzel haberi paylaştı. Dizinin resmi X hesabı yayınladığı bir tweette 2. sezonun resmi olarak yolda olduğunu doğruladı.

One Piece için güzel Shadow and Bone için kötü haber!

Aslında One Piece için bu haber çok sürpriz niteliği taşımıyor. Çünkü Netflix, yayınlandığı andan itibaren isminden söz ettirmeyi başaran One Piece'den kolayca vazgeçemezdi. Ancak izlenme oranları sizi aldatmasın. Netflix'in bir diğer popüler dizisi Shadow and Bone da gelir gelmez izlenme rekorları kırmıştı. Şimdilerde hayranları çok uzun süredir 3. sezonu için Netflix'ten duyuru bekliyor.

Gelelim One Piece'e. Eiichiro Oda, 2. sezonun senaryolarına ne kadar emek harcandığına dair de kısa bir güncelleme yaptı. One Piece'in 2. sezonunun, senaristlerin ve aktörlerin grevi çözümlenir çözülmez yapım aşamasına geçeceğini belirtti. Çünkü 2.sezonun senaryoları hazır. Eğer her şey yolunda giderse bir yıl içinde seyirciyle buluşacak. Eiichiro Oda hayranlarından sabırla beklemelerini istedi. Ayrıca beklediklerine değeceğini vurguladı.

One Piece hayranları için güzel haber: 2. sezondan ilk bilgi geldi!

Shadow and Bone 2.sezonun yayınlanmasından bu yana 6 ay geçti. Platformdaki ilk birkaç haftasında iyi performans gösteerdi. Shadow and Bone'un ikinci sezonu yayınlandıktan sonra ilk ayda neredeyse 150 milyon saat izlendi. Böylelikle yeterince popüler olduğunu kanıtladı. Buna rağmen yine de Netflix halen 3.sezon için duyuru yapmadı. Bu aslında popüler dizi için tehlike çanları demek. Neredeyse tüm popüler dizilerini yayınlandıktan çok kısa süre içinde diğer sezon için onayını verdi.

Wednesday, The Night Agent ve FUBAR dahil olmak üzere başarılarının hemen ardından yayınlandıktan sonraki bir ay içinde ikinci sezon için onay aldı. Hatta üçüncü sezonun ortasında olmasına rağmen The Witcher bile. The Witcher başrol oyuncusu Henry Cavill'in ayrılışından dolayı hayranlarının öfkesini üzerine çekmişti. 3.sezonu yayınlanmadan 8 ay önce 4. sezonu için onay aldı.