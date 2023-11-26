Nazilli Lisesi'nden anlamlı sergi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki en köklü liseler arasında yer alan Nazilli Lisesi, ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için destek etkinliği düzenledi.

30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra son olarak görev yaptığı Nazilli Lisesi'nden emekli olan Resim Öğretmeni Gül Soyalar, deprem ve yangınlarda zarar gören, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek olmak amacıyla hem evinde yetiştirdiği çiçekleri satışa çıkartarak hem de sanatçı dostlarından destek alarak yardım etkinliği düzenledi. Emekli Öğretmen Gül Soyalar, 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde bu kez son görev yeri olan Nazilli Lisesi idaresi ve öğrencilerinin öncülüğünde Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve Ege Sanat Birliği ile birlikte yaptı. Evinin balkonunda kaktüs çeşitleri başta olmak üzere yetiştirdiği yüzlerce çiçeğin yanı sıra sanatçı dostlarının gönderdiği tablolar, seramik eserler, portreler, kitre bebekler ve daha birçok eseri Nazilli Belediye Meydanı'nda bir hafta süre ile açılan stantta sergiledi. Standı gezenlerin öğrencilere destek olmak amacıyla bağışta bulunduğu, özellikle de Öğretmenler Günü nedeniyle birçok öğretmene hediye olan ürünler ziyaretçileri tarafından çok beğenildi. Standı ziyaret eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım ile ilçede görev yapan kurum ve kuruluşların müdürleri, amirleri sergiyi gezerek ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oldular.

Geçtiğimiz yıllarda da benzer etkinlikler düzenleyerek öğrencilere burs desteği sağladıklarını ifade eden Ege Sanat Birliği Başkan Yardımcısı Emekli Öğretmen Gül Soyalar; "Öğretmenlik çok güzel bir meslek ve ben bu mesleği 30 yıl gururla yaptım. Emekli olduktan sonra pandemi döneminde evimin bahçesinde ve balkonunda yetiştirmiş olduğum çok sayıda çiçek türünü öğrencilerimize burs desteği olması amacıyla satışa çıkarmıştık. Başkan Yardımcısı olduğum Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman'ın destekleri ile farklı başlıklar ve farklı paydaşlarla maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize destek olmak amacıyla etkinlikler düzenledik. Özellikle biz emekli öğretmenler için anlamlı bir gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında bu sene 'Cumhuriyet Öğretmenleri' konulu bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Emekli öğretmenler olarak köşemizde oturacağımıza bir nebze olsun eğitime katkı vermeye devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Emeği geçen ve destek veren başta Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Lisesi idarecileri ve öğrencileri, Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin gününü de kutluyorum" dedi.

Dünyaca ünlü Seramik Sanatçısı Ahmet Taşhomcu'dan da destek

Nazilli Lisesi'nin ekonomik durumu uygun olmayan öğrencileri için Ege Sanat Birliği ve Emekli Öğretmen Gül Soyalar'ın düzenlediği etkinliğe İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan dünyaca ünlü Seramik Sanatçısı Ahmet Taşhomcu'nun el emeği seramikten yapılma Gramofon Hunisi çocuklara destek amaçlı sergilendi. Taşhomcu'nun Nazillili bir gazeteciye hediye ettiği Gramofon Hunisi, gazeteci tarafından öğrencilere destek amaçlı Soyalar'a teslim edildi. Anlamlı jestlerden dolayı Emekli Öğretmen gül Soyalar ve ESB Başkanı Nurettin Ataman, Sanatçı Taşhomcu ve Nazillili Gazeteciye teşekkür etti. Seramik Sanatçısı Ahmet Taşhomcu ise eğitime destek için her türlü desteğe hazır olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.