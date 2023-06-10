Nasrettin Hoca Anaokulu öğrencileri geri dönüşüm ve sanat sergisi düzenledi

Beşiri ilçesinde Nasrettin Hoca Anaokulu öğrencileri Çevre Haftası kapsamında geri dönüşüm ve sanat sergisi düzenledi. Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener'in de katıldığı etkinlikte, anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kostümleri ile defile yaptı, öğrencilerin yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

Beşiri ilçesinde Nasrettin Hoca Anaokulu öğrencileri Çevre Haftası kapsamında geri dönüşüm ve sanat sergisi düzenledi.

Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener'in de katıldığı etkinlikte, anaokulu öğrencileri, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kostümleri ile defile yaptı, öğrencilerin yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

Şener, "Bu farkındalık etkinliğinin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize ve idarecilere teşekkür ederim. Çocuklara çevremizi korumanın en iyi yolu çevreyi sevdirmektir." dedi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Gezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Akın, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.