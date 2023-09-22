Narlıdere Belediyesi'nin Ilıca Mahallesinde Yeni Anaokulu Açılıyor

Narlıdere Belediyesi Nar Çiçekleri Anaokulları'nın 4'üncü şubesi çok yakında Ilıca Mahallesi'nde hayata geçiyor. Kaba inşaatı tamamlanan ve ince işçilikleri yapılan anaokulunun kasım ayı içinde tamamlanması planlanıyor. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Narlıdere'mizde çocuklarımızı okula, annelerimizi işe gönderiyoruz. Ekonomik zorluklara rağmen ciddi bir yatırımla hayata geçirdiğimiz Nar Çiçekleri Anaokullarımızın Ilıca Şubesi için artık gün sayıyoruz" diye konuştu.

En büyük yatırımı her zaman geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yapan ve eğitimde fırsat eşitliği yaratan Narlıdere Belediyesi'nin Ilıca Mahallesi'ndeki dördüncü anaokulunda inşaat çalışmaları son aşamaya geldi ve ince işçiliğe geçildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Nar Çiçekleri Anaokulları'nın 4'üncüsü olacak Ilıca Şubesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Narlıdere Belediyesi'nin çocuklara eşit-adil bir eğitim imkanı sağlamak ve ailelerinin istihdama katılımını desteklemek için hayata geçirdiği Nar Çiçekleri Anaokulları'nın Ilıca Şubesi'nin kasım ayında tamamlanması ve aralık ayında hizmete girmesi planlanıyor.

ÇOCUKLAR OKULA, ANNELER İŞE

Nar Çiçekleri Anaokulları'nın Çatalkaya, Yaşar Kemal ve Narlı şubelerinin ardından Ilıca Şubesi için de artık gün saydıklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Yapılan araştırmalara göre çocuklar, zihinsel gelişimlerinin yüzde 50'sini 4 yaşında, yüzde 30'unu ise 4-8 yaş aralığında tamamlıyor. Bu yüzden çocuklarımıza bu yaşlarda rehberlik etmek, onların yetenek ve becerilerini geliştirmek büyük önem taşıyor. Biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı daha güzel günlere ulaştırma çabamızdan asla vazgeçmiyoruz. Narlıdere'mizde çocuklarımızı okula, annelerimizi işe gönderiyoruz. Ekonomik zorluklara rağmen ciddi bir yatırımla hayata geçirdiğimiz Nar Çiçekleri Anaokullarımızın Ilıca Şubesi için artık gün sayıyoruz" diye konuştu.

NAR ÇİÇEKLERİ ANAOKULU ILICA ŞUBESİ

Narlıdere Belediyesi'nin Ilıca Mahallesinde açacağı yeni anaokulunda 85 öğrenci eğitim görecek. 5 sınıfın yer alacağı Nar Çiçekleri Anaokulları Ilıca Şubesi, tek katlı yapısı ve oyun alanlarıyla çocukların güven içerisinde eğitimlerini sürdüreceği bir eğitim yuvası olacak. Anaokulunun yanında açılacak kafeterya ile de bölgeye yeni bir dinlenme alanı kazandırılacak.