Namık Kemal Üniversitesi'nde Öğrencilere Uyuşturucu Eğitimi

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla düzenlenen oryantasyon programında, öğrenciler uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirildi.

NKÜ Rektörlük Konferans Salonu'ndaki etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahneye çıktı. Polisler, bağımlılığın etkileri ve emniyetin yürüttüğü çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi aktardı. Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Özdoğan, "Bütün fakültelerde bu bilgilendirmeleri yapıyoruz. Öğrencilerle iletişimimiz çok iyi. Sadece geçen hafta 6 bin 100 öğrenciye ulaştık. Onların başına bir şey gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Öğrenciler de etkinliğin kendileri için faydalı olduğunu dile getirerek emniyet yetkililerine teşekkür etti.