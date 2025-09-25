Haberler

Namık Kemal Üniversitesi'nde Öğrencilere Uyuşturucu Eğitimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen oryantasyon programında, öğrencilere uyuşturucunun zararları ve bağımlılığın etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, öğrencileri bilgilendirdi.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla düzenlenen oryantasyon programında, öğrenciler uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirildi.

NKÜ Rektörlük Konferans Salonu'ndaki etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahneye çıktı. Polisler, bağımlılığın etkileri ve emniyetin yürüttüğü çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi aktardı. Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Özdoğan, "Bütün fakültelerde bu bilgilendirmeleri yapıyoruz. Öğrencilerle iletişimimiz çok iyi. Sadece geçen hafta 6 bin 100 öğrenciye ulaştık. Onların başına bir şey gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Öğrenciler de etkinliğin kendileri için faydalı olduğunu dile getirerek emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar

İnsan insana bunu nasıl yapar?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.