Muş Valisi Avni Çakır'dan 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak çocuk ve gençlerin heyecanını paylaştı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın eğitimle mümkün olduğunu vurguladı.

Muş Valisi Avni Çakır, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni döneme başlamanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olabileceğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"İnsanların ve toplumların şekillenmesinde ve yetiştirilmesinde, daha mutlu ve müreffeh bir geleceğin hazırlanmasında milli, manevi ve evrensel değerlerin korunmasında, geleceğin aydınlık yüzü çocuklarımızın yetişmesinde en büyük pay hiç şüphesiz ki sizlerindir. Öğretmenliğin bir ideal ve özveri mesleği olduğunun bilinciyle çok kutsal ve onurlu bir hizmeti yerine getirmektesiniz. Yeni bir eğitim öğretim yılını sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmenizi diliyorum. Karşımıza çıkan zorluklar, olumsuz durumlar karşısında pes etmek başarıya ulaşma yolunda en büyük engeldir. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve güvenin."

Vali Çakır, yeni eğitim yılının öğrencilere, velilere, öğretmenlere, tüm eğitim camiasına, kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.