Muş'ta özel öğrencilere ev ortamında yaşam becerisi eğitimi

Muş'ta 1. ve 2. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrencilere oluşturulan ev ortamında günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı eğitim veriliyor.

Muş'ta özel eğitim öğrencilerinin günlük yaşamda bağımsız bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak amacıyla okul bünyesinde oluşturulan ev ortamında uygulamalı eğitimler sürdürülüyor. 1. ve 2. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda verilen eğitimlerde öğrenciler, günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri temel becerileri uygulamalı olarak öğreniyor. Eğitim kapsamında ütü yapma, bulaşık yıkama, ev süpürme, toz alma ve yüzey temizliği gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan uygulamalarla günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara karşı farkındalık kazanmaları ve bağımsız yaşam becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Okulda sürdürülen uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin hem sosyal uyumlarının artırılması hem de günlük yaşam becerileri kazanarak hayata daha güçlü hazırlanması amaçlanıyor.

Özel eğitim öğretmeni Emrah Kaçar, okul bünyesinde oluşturulan uygulama evinde öğrencilerin ders gördüğünü belirterek, bu alanda günlük yaşam becerileri kapsamında öğrencilerin günlük hayatta kullanmaları gereken becerilerin uygulamalı olarak öğretildiğini söyledi. Öğretmen Kaçar, "Derslerde, günlük yaşam becerileri kapsamında öğrencilerimizin günlük hayatta kullanmaları gereken becerileri uygulamalı olarak öğretiyoruz. Bu beceriler arasında ütü yapmak, kahvaltı hazırlamak, masa temizlemek, çamaşır makinesi kullanmak, televizyon açıp kapatmak gibi çeşitli ev aletlerini kullanma yer almaktadır. Öğrencilerimizin burada öğrendikleri becerileri evlerinde de kullanmalarını önemsiyoruz. Ev ortamında da bu beceriler sürdürüldükçe, velilerimizin desteğiyle öğrencilerimiz günlük yaşam becerilerinde daha bağımsız bir hale gelmektedir" dedi.

Özel eğitim öğretmeni Funda Göktaş ise okulda banyo, yatak odası, oturma odası ve mutfaktan oluşan, bir evin tüm bölümlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış bir uygulama evi bulunduğunu belirterek, "Bu alanlarda, öğrencilerimize gerekli becerileri kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Bugün yapılan etkinlik kapsamında öğrencilerimiz; ütü yapma, bulaşık yıkama, çamaşır makinesi kullanma ve toz alma gibi günlük yaşamı kolaylaştıran becerileri öğrendiler ve uyguladılar. Uygulama evinde öğrencilerimize öğrettiğimiz bu becerilerin ev ortamında da sürdürülebilmesi için takipler yapmaktayız. Bu süreçte velilerimizden de olumlu geri dönüşler almaktayız" ifadelerini kullandı.

Özel öğrenci Tuana Hamzaoğlu da, "Ben burada evi süpürdüm, diğer arkadaşlarım bulaşıkları yıkadı. Hep birlikte evi temizleyip toparladık. Burada öğrendiklerimi evde de uyguluyorum; anneme yardım ediyorum. Kendi odamı topluyorum. Kahvaltı yaptıktan sonra sofrayı kaldırıyor, bardakları ve ekmekleri de topluyorum. Bunların hepsini okulda öğrendim, öğretmenimiz bize burada öğretti" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı