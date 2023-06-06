Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kadınların ürünleri sergilendi

Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında, kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştiren Hasköy Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve kurum amirleri, ürünleri inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Kıvanç, gazetecilere, her yıl yurt genelinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinliklerin yapıldığını belirtti.

2022-2023 eğitim öğretim yılında merkez ve ilçelerde 1848 kurs açtıklarını ve bu kurslarda 1520 öğretmen ve usta öğreticinin görev aldığını belirten Kıvanç, "Usta öğreticilerimizin katkılarıyla 32 bin 420 kursiyerimiz bu faaliyetlerden yararlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu alanda belirlediği hedef, il nüfusumuzun yüzde 1'idir. Bu kursların asıl amacı, kültürümüzü, şiirlerimizi, edebiyatımızı, sevdamızı kısacası bütün değerlerimizi sonraki kuşaklara aktarmada çok büyük rol üstlenmektir. Bu anlamda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, aynı zamanda istihdama yönelik kurslar açıkıyoruz." diye konuştu.

Kadınların yıl boyunca yaptıkları ürünlerin vatandaşların beğenisine sunduğu serginin açılışına, Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, kurum amirleri ve öğretmenler de katıldı.