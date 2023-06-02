Muş'ta Depremzede Öğrenciler İçin Kermes Düzenlendi

Muş'ta öğretmen, öğrenci ve veliler, depremzede öğrenciler yararına kermes düzenlendi. Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen kermese veliler de destek verdi. Kermesten elde edilen gelir depremzede öğrenciler yararına kullanılacak.

Muş'ta öğretmen, öğrenci ve veliler, depremzede öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen kermese veliler de destek verdi.

Okul Müdürü Menduh Astan, kermeste yaptığı konuşmada, kermesten elde edilen geliri depremzede öğrenciler yararın kullanacaklarını söyledi.

Kermese velilerin ciddi katkı sağladığını belirten Astan, "Amacımız birlik ve kardeşlik duygusunun pekişmesi. Yardımlaşma duygusunun ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize gösterme arzusundayız." diye konuştu.