Muş'ta 34 bin 240 kursiyer eğitim aldı

Kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi

MUŞ - Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan bin 848 kursa katılan 34 bin 240 kursiyer, yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler, millet bahçesinde düzenlenen sergiyle halkın beğenisine sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından halk oyunları ile tekvando gösterisi yapıldı. Programda gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kursların vatandaşların ilgi ve yetenekleri çerçevesinde açıldığını belirterek, "Her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında yurt genelinde 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinlikleri yapılıyor. Muş'ta da bu çerçevede etkinlik yaptık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde merkez ilçemizde bin 848 kurs açılmış ve bu kurslarımızda bin 520 öğretmenimiz ve usta öğreticimiz görev almıştır. Usta öğreticilerimizin katkılarıyla 34 bin 240 kursiyerimiz bu faaliyetlerden yararlanmıştır. Kurslarımızı, vatandaşlarımızın ilgi ve yetenekleri çerçevesinde, aynı zamanda istihdama yönelik kurslar açmaktayız. Bu yıl sertifikalarını alan kursiyerlerimiz inşallah hedefledikleri iş yerlerini açacak ve ailelerine katkı sunacaklardır. Kültürümüzü sonraki kuşaklara aktarmada bu tür faaliyetlerin büyük rol oynadığını hep birlikte görmekteyiz. Tabii ki bizim edebiyatımızı, şiirlerimizi, ilimizin lalesini, ters lalesini, kalelerini, Sultan Alparslan'ı ilmek ilmek, nakış nakış kilimlere ve halılara işlerken aynı zamanda gönüllere de işliyoruz" dedi.

Programa Vali Yardımcısı ve Hasköy Kaymakamı Mücahit Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve kurum personelleriyle kursiyerler katıldı.