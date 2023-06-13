Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri su yönetiminde üçüncü oldu

Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin su israfının önüne geçilmesi amacıyla hazırladığı 'Akıllı Su Yönetim Cihazı Projesi', Türkiye üçüncüsü oldu. Proje lavabo ve balkon giderlerine takılan bir cihazla suyun kalitesini ve değerini ölçerek kanalizasyon sistemine ya da tekrar kullanım için depoya gönderiyor.

Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin su israfının önüne geçilmesi amacıyla hazırladığı "Akıllı Su Yönetim Cihazı Projesi", Türkiye üçüncüsü oldu.

Okulun müdür yardımcısı Bahattin Karakaya, şehir merkezlerinde temiz suya ulaşmanın zorlaştığını, bu konuda farkındalık oluşturmak isteyen öğretmen ve öğrencilerin proje geliştirdiğini belirtti.

"Akıllı Su Yönetim Cihazı Projesi"nin Van'daki yarışmada bölge birincisi olduğunu dile getiren Karakaya, "Ankara'daki finalde 80 il arasında üçüncü olduk. Bu başarıyı ilimize getirdiğimiz için mutluyuz. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda da daha iyi verim sağlayacağımızı, ilimize ve memleketimize daha fazla katkı sunacağımızı düşünüyorum." dedi.

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Fatma Betül Yıldırım ise ülkenin en önemli doğal kaynağı olan suyun daha verimli kullanılmasını amaçladıklarını söyledi.

Nüfus artışıyla suyun daha önem kazandığını anlatan Yıldırım, "Bu sorunun önüne geçebilmemiz için bir su yönetim cihazı geliştirdik. Bu cihaz lavabo, balkon giderlerine takılıyor. Giderden gelen suyu biriktirip kalitesini ve değerini ölçüyor. Buna göre suyu kanalizasyon sistemine ya da tekrar kullanım için depoya göndererek su israfının önüne geçiyor. Projeyi yaklaşık 7 ayda yaptık. İlk etapta projeyi tasarladık. Daha sonra elektronik cihazları yerleştirdik. Kodları da yazdıktan sonra projemizi hayata geçirdik." diye konuştu.