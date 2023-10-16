Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi'nde stant açarak 3 bin 500 öğrenciyi dolandırıcılık, terör, siber suçlar, sosyal medya kullanımı, bağımlılık ve KADES hakkında bilgilendirdi.

Muş Emniyet Müdürlüğü, 3 Bin 500 Öğrenciyi Bilgilendirdi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında açılan stantta 3 bin 500 öğrenciyi bilgilendirdi.

Emniyet Müdürlüğünün birçok biriminde görevli ekipleri, Muş Alparslan Üniversitesi'nde stant açtı.

Stantarda, dolandırıcılık, terör, siber suçlar, sosyal medya kullanımı, bağımlılık ve KADES hakkında 3 bin 500 öğrenciyi bilgilendiren ekipler, hediyeler ve broşür dağıttı.