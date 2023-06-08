Muş Alparslan Üniversitesi'ne yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muş Alparslan Üniversitesi röktürlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Alican, göreve başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Alican'ı rektörlük binası önünde Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Genel Sekreter Harun Demir, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel karşıladı.

Rektörlük makamında görevi devrettiği yeni rektör Alican'a başarı dileyen Polat, rektörlüğe çok kişinin müracaat ettiğini, adayların hepsinin çok değerli olduğunu söyledi.

Alican'la daha önce birlikte çalıştıklarını anlatan Polat, "Özellikle Malazgirt'le ilgili birlikte çalışmalar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk atamamda 'Fethi hoca, Malazgirt'e sahip çıkmanı bekliyoruz', diyerek bir talimat vermişti. Ben de Malazgirt'e sahip çıkmak için elimden geleni yaptım. Şimdi Malazgirt'e benden daha fazla sahip çıkacak birinin Muş Alparslan Üniversitesine rektör olması beni çok sevindirdi. Bundan sonra İstanbul Üniversitesinde olacağım. Muş'tan gelecek herkese kapım açıktır."

Rektör Alican da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Muş Alparslan Üniversitesi rektörlüğüne atandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vazifeyi bize uygun gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a karşı Allah bizleri mahcup etmesin. Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile 3 yıl beraber çalıştık. Malazgirt Savaş Alanının Tespiti Projesi kapsamında Malazgirt ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Bu yıl proje kapsamında önemli verilere ulaştık."