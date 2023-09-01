Muş'a atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı
Muş'a atanan öğretmenler, otogar ve havaalanında çiçeklerle karşılandı. Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yeni atanan öğretmenleri karşılayarak yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Muş'a atanan öğretmenler otogar ve havaalanında çiçeklerle karşılandı.
Kente atanan öğretmenler, göreve başlamak için gelmeye başladı.
Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yeni atanan öğretmenleri otogar ve havaalanında çiçeklerle karşıladı.
Kıvanç, kent genelinde 1271 öğretmenin 1 Eylül'de göreve başladığını belirterek, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Eğitim