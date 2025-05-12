Muratpaşa'da Öğrenciler, 'Küçük Rehberim' Projesi ile Turistlere Rehberlik Yapıyor

MURATPAŞA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen 'Küçük Rehberim' projesi kapsamında, ağırlıklı yabancı dil eğitimi alan öğrenciler, hafta sonları turistlere hem Türkçe hem İngilizce tanıtım yapıyor. Projede yer alan 624 ortaokul öğrencisi, Hıdırlık Kulesi ve Atatürk Evi Müzesi gibi turistik alanlarda ziyaretçileri bilgilendiriyor.

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yürütülen 'Küçük Rehberim' projesi ile birlikte yabancı dil ağırlıklı eğitim gören 624 ortaokul öğrencisi, kentin tarihi ve turistik alanlarında yerli ve yabancı ziyaretçilere Türkçe ve İngilizce rehberlik yaparak hem dil pratiği yapıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Proje, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu ve Faruk Tugayoğlu Ortaokulu'nda yabancı dil ağırlıklı eğitim alan 5 ve 6'ncı sınıf öğrencileriyle yürütülüyor. Öğrenciler gruplar halinde tarihi yapıların önünde durarak, yerli ve yabancı turistlere Antalya'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini anlatıyor.

ÜÇ OKULDAN 624 ÖĞRENCİ KATILIYOR

Proje kapsamında 624 öğrencinin yer aldığını belirten Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, "Antalya bir dünya kenti. Geçen yıl 17 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği şehrimizde, çocuklarımızın öğrendikleri yabancı dili gerçek hayatta kullanabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerini hayatla buluşturmak, aynı zamanda onları hafta sonları dijital ekranlardan uzaklaştırıp sosyalleştirmek istiyoruz" dedi. Projenin nisan ayında başladığını ve sürdürülebilir olduğunu belirten Coşkunsu, "Bu sadece 1 dönemlik bir etkinlik değil. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve öğrencilerin gelişimini sürekli takip edeceğiz. Hedefimiz, öğrencilerimizin ilçemizin tarihi ve doğal değerlerini turistlere akıcı şekilde anlatabilmelerini sağlamak, özgüvenlerini artırmak" diye konuştu.

'İNGİLİZCEMİ GELİŞTİRDİM, TARİHİ ÖĞRENDİM'

Projede yer alan 11 yaşındaki Caner Aksu, "Turistlerle konuşmak iletişim becerilerimi geliştirdi. Atatürk Evi Müzesi'ni tanıtıyorum. Atatürk'ün Antalya'ya gelişini, burada gerçekleştirdiği sosyal faaliyetleri anlatıyorum. Ben de yeni bilgiler ediniyorum ve bu bilgileri başkalarıyla paylaşmak beni mutlu ediyor" diye konuştu. Projenin kendisine önemli katkılar sunduğunu belirten 12 yaşındaki Alya Dila Çetin ise "İngilizce dil becerimi geliştirdim. Turistlerle anlaşmak beni mutlu ediyor. Bu proje sayesinde Atatürk Evi Müzesi hakkında hiç bilmediğim şeyleri öğrendim" dedi.

Haber: Aysu Dursun- Kamera: İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,