Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğretmenlerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin eğitim camiasıyla bulaşmasında, gelecek nesillerin Türkiye'yi sahiplenme konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, 'Bunu yapabilelim ki, umudumuz olsun, gelecekle ilgili Türkiye'miz için kurduğumuz hayaller gerçek olsun' dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin eğitim camiasıyla bulaşmasında, gelecek nesillerin Türkiye'yi sahiplenme konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bunu yapabilelim ki, umudumuz olsun, gelecekle ilgili Türkiye'miz için kurduğumuz hayaller gerçek olsun" dedi.

Başkan Uysal, kreşleri, destek eğitim kurs merkezleri, gençleri üniversite sınavına hazırlayan merkezleri, mesleki eğitim kurslarıyla aynı zamanda büyük bir eğitim kurumu olan belediyede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Uysal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmaya eşi Ümran Uysal'la katıldı.

BAŞÖĞRETMEN'İN ÖĞRETİLERİ

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlere "Önemli olan bilmek değil, galiba en önemlisi, bildiklerini aktarmak. Çok değerli, çok kıymetli, çok özel bir yetenek, bir yeterlilik. Bu anlamda insanın hayatını doğrudan etkileyen, şekillendiren eşsiz bir mesleğiniz var" diye seslendi. Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Aslında bizim bulunduğumuz coğrafyadaki demokrasi, birey, insan hakları, dünyayla rekabet etme duygusu, çocuklarımızın kendilerini dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle kıyaslama hissi, dünyanın en gelişmiş ülkelerini yenme çabası, bu ruh tamamen bize Başöğretmen Atatürk'ün ve aydınlanma önderlerinin verdiği bir şey. Biz Cumhuriyet'imizin, Türkiye'mizin geleceğini dünyanın en ileri ülkeleri arasında tasavvur etmek istediğimiz için vurgu yapıyoruz. Geçmişi konuşmamızın nedeni tamamen geleceğimize yön vermekle ilgili."

"KURDUĞUMUZ HAYALLER GERÇEK OLSUN"

Öğretmenlere, yeni kuşaklara ülkeyi sahiplendirme, ülkenin kalkınma ruhunu hissettirme ve üretmekten zevk alma konusunda çocukların bilinçlendirilmesi konusunda çağrıda bulunan Başkan Uysal, "Bunu yapabilelim ki, umudumuz olsun, gelecekle ilgili Türkiye'miz için kurduğumuz hayaller gerçek olsun" dedi. Başkan Uysal, gecenin sonunda tüm öğretmenlere çiçek hediye edildi.