Multinet Up'tan Open English İndirimi

Multinet Up'ın düzenlendiği kampanya kapsamında Open English'ten çevrim içi İngilizce eğitim paketi satın alan Multinet'liler yüzde 65 indirimli eğitim fırsatı elde ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up'ın, online İngilizce eğitim platformu Open English iş birliğiyle devreye aldığı kampanya kapsamında MultiNet yemek kartı kullanıcıları, Open English'ten satın aldıkları çevrimiçi İngilizce eğitim paketlerinde yüzde 65 indirim hakkı kazanıyor. İlk satın alımlarda geçerli olan kampanya 15 Kasım'da sonlanacak.

Ana dili İngilizce olan eğitmenler tarafından CEFR standartlarına uygun, interaktif ve inovatif çevrimiçi dil eğitim hizmeti veren Open English, 7/24 canlı sınıflar eşliğinde kişiye özel çalışma planıyla kesintisiz dil becerisi kazanma fırsatı sunuyor.

Tüm MultiNet yemek kartı kullanıcılarını kapsayan kampanyadan yararlanmak için Open English'in özel kampanya web sayfasındaki formun doldurulması gerekiyor.

???????Özel kampanya linki MultiNet kullanıcıları ile paylaşılıyor. Mevcut üyelikler ile birleştirilemeyen kampanya, 6 ve 12 aylık paketler için aynı indirim oranını sunuyor.