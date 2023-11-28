Muğla Valiliği, öğrenciye yönelik şiddet iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Muğla Valiliği, Milas ilçesinde bir okulda müdür yardımcısının öğrenciyi havaya kaldırarak sınıfa fırlattığı iddiaları üzerine çok yönlü inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Muğla Valiliği, Milas ilçesinde bir okulda müdür yardımcısının öğrenciyi havaya kaldırarak sınıfa fırlattığı iddiaları üzerine, çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı ulusal ve yerel basında yer alan "Milas Sakarya İlkokulunda öğrenciye yönelik şiddet" haberi ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.