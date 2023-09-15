Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tercih Döneminde Yüzde 99 Doluluk Oranına Ulaştı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitenin bu yıl ki tercih döneminde yüzde 99 doluluğa ulaştığını bildirdi. Üniversitenin 2 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Kaçar, yurt konusunda endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitenin bu yıl ki tercih döneminde yüzde 99 doluluğa ulaştığını bildirdi.

Rektör Kaçar, üniversitenin Akyaka Uygulama Oteli'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Kaçar, buradaki konuşmasında, MSKÜ'ye bu yıl 9 bin 876 kontenjan ayrıldığını bunun yüzde 99'nun dolduğunu söyledi.

Üniversitenin 2 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Kaçar, "Öğrencilerimizi bekliyoruz. Muğla genelinde yurt konusunda endişe edilecek bir durumda şu an için söz konusu değil. Merkezdeki yurtlarda kız öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirildi. Erkeklerde ise 40-50 kişi yedekte kaldı." dedi.

Kaçar, deprem nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, kendilerinin de üniversite olarak deprem bölgesine katkı verdiklerini kaydetti.

Bu yıl üniversitelerinde de bir takım tedbirler alarak arama kurtarma ekibi kurduklarını anlatan Kaçar, 3 üniversite ile deprem sürecinde karşılıklı yardım içeren protokol imzaladıklarını dile getirdi.

Kaçar, üniversitenin atama yükseltme yönergesini de hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Belli kriterlere uyan akademisyenleri üniversitemizde istihdam edeceğiz. Biz, tüm üniversiteler içinde şu an 53'üncü sıradayız. Bu yönergenin bizim sıralamamızı yükselteceğine inanıyoruz. Akademik kadromuzun seviyesini yükselteceğiz. Üniversitemizin yüzde 99 doluluk oranı var. İdeal doluluğun üzerindeyiz. Yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerimizle verimli bir dönem geçireceğiz. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 3 önemli sempozyum yapacağız. Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında da önemli hazırlıklarımız var."

MSKÜ'nün uluslararası kurumlarla isminin yan yana yazılmasını çok istediğini anlatan Kaçar, yaz döneminde ilk defa Yunanca ve Latince yaz okulu açtıklarını, 25 öğrencinin katılımıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kaçar, yaz okulu modelini gelecek yıl Avrupa'dan bir üniversite ile yapmayı planladıklarını, gelecek yıl derslerin sayısını da en az 4-5'e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Bu dönem öncelikli hedeflerinin eğitim öğretimi mümkün olduğunca nitelikli hale getirmek olduğunu vurgulayan Kaçar, 2 Ekim'de yüz yüze eğitimde öğrencilerle buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.