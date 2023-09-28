Muğla Menteşe Öğretmenevi Deprem Güçlendirme ve Onarım Çalışmalarıyla Yenileniyor

Muğla Menteşe Öğretmenevi, deprem güçlendirme ve büyük onarım çalışmalarıyla baştan aşağı yenileniyor. Yenilenen öğretmenevi, daha güvenli ve modern bir çehreye kavuşacak.

Muğla Menteşe Öğretmenevi, deprem güçlendirme ve büyük onarım çalışmaları çerçevesinde baştan aşağı yenileniyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yer alan, 1994 yılından bu yana 39 oda ve 100 yatak kapasitesiyle öğretmenler başta olmak üzere kamu çalışanlarına ve vatandaşlara konaklama hizmeti sunan Menteşe Öğretmenevi, Milli Eğitim Bakanlığından sağlanan ödenekle baştan aşağı yenilenerek depreme karşı daha güvenli ve modern bir çehreye kavuşacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen deprem güçlendirme ve büyük onarım çerçevesinde okullar ve kurumlar yeni, güvenli ve modern bir eğitim yuvasına dönüştürülüyor. 2021 yılında başlanan ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 50'den fazla okulda, 100'den fazla binanın tamamı yenilendi. Çalışmalar 2023-2024 eğitim öğretim yılında da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Öğretmenevleri de güçlendirme ve onarım programına alındı.

Güçlendirme ve onarım programına alınan Menteşe Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunun ihalesi yapıldı. Sözleşme imzalanmasıyla hazırlıklara başlanacak öğretmenevinin önümüzdeki sezona yetiştirilerek tam teşekküllü olarak yeniden hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Güçlendirme ve büyük onarım çalışmaları çerçevesinde güvenli ve modern bir hale dönüşecek olan binada, çalışmalar titizlikle yürütülecek. Güçlendirme perdeleri ile desteklenerek depreme karşı daha güvenli hale gelecek olan Menteşe Öğretmenevi; 3 süit ve 36 odası olan 100 yatak kapasiteli oteli, lobisi, düğün salonu, toplantı salonu, kahvaltı salonu, lokali, yemekhanesi, kafeteryası ile baştan aşağı yeni görünümüne kavuşacak.

Aynı zamanda binanın elektrik ve su tesisatı, teknolojik alt yapısı, iklimlendirme sistemi, ses ve güvenlik sistemi vb. yenilenecek. Halka açık olan ve yaz kış misafirlerine hizmet veren çay bahçesi de yenilenerek yeni sezona hazır hale getirilecek. - MUĞLA