Muğla'da Okullarda Sıfır Atık İçin Geri Dönüşüm Üretimleri Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, sıfır atık amaçlı geri dönüşüm çalışmalarını Teknoloji ve Tasarım dersi ve Görsel Sanatlar kursu kapsamında sürdürüyor. Öğrenciler, çeşitli atık malzemeleri kullanarak kullanılabilir eşyalar ve dekoratif tasarımlar hazırlıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde okullarda sıfır atık amaçlı geri dönüşüm üretimleri devam ediyor.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri sıfır atık için geri dönüşüm çalışmalarını, Teknoloji ve Tasarım dersinde ve Görsel Sanatlar kursunda gerçekleştirdi. Öğrenciler ülke ekonomisine katkı ve doğaya saygı amaçlanarak, çeşitli atık malzemelerle kullanılabilir eşyalar ve dekoratif tasarımlar hazırladı. Öğrenciler, dönüştürme ve geri kazanım çalışmalarına heyecanla katılarak, üretken ve farklı tasarımlar ortaya koydu. Öğrenciler Teknoloji ve Tasarım dersinde ve Görsel Sanatlar kursunda ürettikleri sıfır atık amaçlı geri dönüşüm çalışmalarını sergiledi. - MUĞLA