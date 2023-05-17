Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Muğla'da Öğretmenlere Doğada Öğrenme Eğitimi

Muğla'da Öğretmenlere Doğada Öğrenme Eğitimi

Eğitim Haberleri

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenlere 'ders kazanımlarını doğada uygulayabilme becerisi' eğitimi verildi. Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık projesi çerçevesinde KODA işbirliğiyle düzenlenen, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine yönelik 2 günlük 'Doğada Öğrenme' eğitimi Köyceğiz'de gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenlere 'ders kazanımlarını doğada uygulayabilme becerisi' eğitimi verildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KODA iş birliğinde, Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Tarım Lisesi'nde, öğretmenlere yönelik 'ders kazanımlarını doğada uygulayabilme becerisi' eğitimi düzenlendi. Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık projesi çerçevesinde KODA işbirliğiyle düzenlenen, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine yönelik 2 günlük 'Doğada Öğrenme' eğitimi Köyceğiz'de gerçekleştirildi. Eğitimi tamamlayan öğretmenlere katılım belgelerini Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan takdim etti. - MUĞLA

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Hisarcık Köyceğiz Muğla Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title