Muğla'da Öğretmenler Kahvaltı Programında Buluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında öğretmenler bir araya geldi. Programda konuşmalar yapıldı ve emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler kahvaltı programında bir araya geldi.

Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ederken, sendikalı öğretmenler, Belediye Mesire Alanı tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Köyceğiz Belediye tesislerinde düzenlenen programda kahvaltı yapıp, sohbet etme fırsatı bulan öğretmenler, günlerini hep birlikte kutladı. Düzenlenen kahvaltı programında Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Sendika İl Temsilcisi Mürsel Özata, İlçe Temsilcisi Zekeriya Kandırmış konuşma yaparak öğretmenlerin gününü kutladılar. Ayrıca programda emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi. Samimi bir ortamda geçen kahvaltı programına Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, sendika temsilcileri ile öğretmenler ve aileleri katıldı. - MUĞLA