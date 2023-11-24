Muğla'da Öğretmenler Günü Spor Turnuvaları Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli spor turnuvaları düzenlendi. Floor curling, dart, masa tenisi ve satranç turnuvalarında öğretmenler hem eğlendi hem de dereceye girmek için yarıştı. Turnuvalarda dereceye giren öğretmenlere madalya ve hediyeler verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli spor turnuvaları düzenlendi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen floor curling, dart, masa tenisi ve satranç Öğretmenler Günü Turnuvaları yoğun katılımla gerçekleşti. Turnuvalardan öğretmenler hem eğlenip hem de dereceye girmek için yarıştı. Turnuvalarda ilk üç dereceyi alanlara madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Müsabakalarda öğretmenleri yalnız bırakmayan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, centilmence mücadele eden öğretmen ve hakemleri tebrik etti. Öğrencilerin de seyirci olarak bulunduğu turnuvalarda amacın birlik beraberliği pekiştirmek olduğunu, öğretmenlerin rol model alındığı göz önüne alındığında öğrenciler için de örnek bir müsabaka gerçekleştiğini ifade etti. - MUĞLA