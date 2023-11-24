Muğla'da Öğretmenler Günü Etkinlikleri

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlayan kutlamalar, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Fen Lisesi'nin sorumluluğunda düzenlenen bir programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından yapıldı. Program "Her Noktada Bir Öğretmen" adlı drama ve oratoryo, "Türkiye'den Bir Selam" adlı video, "Benim Adım Mustafa" adlı sunum, "Ben Bir Öğretmenim" adlı şiirin sunumu ve "Muallim" türküsüne uyarlanan klip ve müzik dinletisi ile devam etti. Ardından yıl içinde emekli olmuş öğretmenlere meslekte şeref belgeleri takdim edildi. Kutlama programı "Öğretmen ve Öğretmen Sevgisi" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA