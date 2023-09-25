Muğla'da NEET PRO Projesi ile Gençlere İstihdam Fırsatı

Muğla'da yaşama geçirilen NEET PRO Projesi ile eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere meslek edinme, eğitim, danışmanlık ve yeni iş fırsatları sunulacak.

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Muğla'da da başladı.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için, meslek edinme, eğitim, danışmanlık, bireysel kariyer planlama ve yeni iş fırsatları için Muğla'da yeni bir adım daha atıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla hayata geçirilen "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)" Muğla'da da başladı. 15-29 yaş grubunda eğitime devam etmeyen, çalışmayan veya iş aramayan gençler için hazırlanan Hibe Programı kapsamında başlatılan "Menteşe'de Gençler İşte" Projesi ile Muğlalı gençlerin sürece dahil olması hedeflenmekte.

NEET PRO hedefleriyle ilerleyen Proje kapsamında, 15 ile 29 yaş arasındaki 80 gence, 6 farklı meslek grubu içerisinden, mesleki eğitimin yanı sıra temel ve kişisel beceri eğitimi ile girişimcilik eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından NEET'lere İŞKUR tarafından bireysel eylem planı hazırlanarak istihdam süreçlerinde kariyer danışmanlığı sunulacak ve istihdam olanakları sağlanacak.

Projenin gençlere olan katkıları ve sunduğu imkanları ifade eden Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok, "Menteşe'de Gençler İşte Projesi" Muğla'da esas olarak, 15-29 yaş arasındaki NEET'lerin niteliklerini geliştirmek ve yiyecek-içecek işletmelerinde istihdam edilebilirliklerini artırmak için tasarlanmıştır. Proje, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

"15-29 yaş arasındaki Muğlalı gençleri, İŞKUR'a bekliyoruz"

Proje ile 15-29 yaş aralığındaki eğitim ve istihdamdan kopan gençlere ulaşılmaya çalışıldığını belirten Altınok, "Proje kapsamında iş ve meslek danışmanlarımızla, gençlere bireysel kariyer planı hazırlanarak İŞKUR olarak aktif rol oynanacaktır. Eğitim ve danışmanlık olanaklarından yararlanmak mesleki eğitim alarak istihdam sürecine katılmak isteyen tüm gençlerimizi, başvuruları için İŞKUR'a bekliyoruz. Projenin hazırlık ve uygulama aşamasında emek veren Proje yönetimine proje uygulamasındaki katkıları için Sözleşme Makamına, AB Türkiye Delegasyonuna teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA