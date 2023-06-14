Muğla'da Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık Projesi Şenliği

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yayla Köy Yaşam Merkezi'nde Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık Projesi çerçevesinde şenlik düzenlendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan "Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık" projesi çerçevesinde Köy Yaşam Merkezleri'nin görünürlüğünü artırma amacıyla Köyceğiz Yayla Köy Yaşam Merkezi'nde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Köy Şenliği geniş katılımla çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şinasi Çövüt konuşma yaptı. Konuşmalarda Köy Yaşam Merkezleriyle köylerin birer cazibe merkezine dönüştüğü belirtildi. Devamında Halk oyunları gösterisi sergilendi. Koro en güzel şarkılarını sundu. İkramlarında bulunduğu şenlik, sergilerin gezilmesi ile sona erdi. Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık Projesi çerçevesinde, Yayla Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, halk eğitimi kurslarına katılan kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık Projesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Köy Şenliğinde; Köy Yaşam Merkezinde yapılan çalışmalar sergilenirken, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslar köy halkına tanıtıldı. - MUĞLA