Muğla'da Kadınların Yüzde 98'i Okuma-Yazma Biliyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Ulusal Eğitim İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre okuma yazma bilen oranının 2022 yılında en yüksek olduğu il yüzde 99,0 ile Antalya olurken bu ili sırasıyla Çanakkale, İzmir, Muğla ve Denizli takip etti.

Muğla'da kadınların yüzde 98'inin okuma yazma bildiği belirtildi. Bu rakamla Muğla kadınlarda okuma yazma bilen oranında Antalya, Çanakkale, İzmir ve Denizli'nin ardından 5'inci sırada yer aldı.

Erkeklerde ise Muğla, Antalya ile birlikte okuma yazma bilen oranında yüzde 99,6 oranla Türkiye'de ilk sırayı paylaştı. - MUĞLA