Muğla'da İlköğretim Haftası Kutlamaları

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kutlandı. Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen programda çelenk sunma töreni, konuşmalar, şiir okumaları ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin ardından Cumhuriyet İlkokulunda kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdimi ile devam etti.

Konuşmaların ardından program, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisi ile sürdü.

Programa, Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.