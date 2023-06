Muğla'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri törenle başladı.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri adına açılış konuşmasını Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şinasi Çövüt yaptı.

Çövüt konuşmasında, "Her zaman her yerde herkes için eğitim sloganı ile 7'den 70'e her yaş grubuna verdiğimiz eğitimlerle Türk Milli Eğitimine katkı sunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz" dedi. KOnuşmanın ardından halk oyunları çocuk grubunun hazırladığı gösteri izlendi.

Daha sonra Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Kadın grubu karışık halk oyunları sundu. Geri dönüşüm, el sanatları alanı, giyim teknolojileri alanı, resim, çini ve seramik alanı sergilerinin açılışı yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergi açılış törenine Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Fatih Göktürk, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri 9 Mayıs'a kadar devam edecek. - MUĞLA