Muğla'da 35 yıllık öğretmene sürpriz karşılama

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri hazırladıkları sürpriz ile mesleğinde 35 yılı geride bırakan öğretmenlerini kapıda şiirle karşıladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri sabahın erken saatlerinde öğretmenlerinden önce okula gelip okul kapısında öğretmenlerini şiir eşliğinde karşıladı. Öğrenciler tarafından öğretmenlerine yapılan sürpriz karşılama öğretmenin duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu.

Atatürk İlkokulu 4/B sınıfı öğretmeni Halil İbrahim Erbilek" Bu benim 35 yıllık öğretmenlik hayatımın en güzel sürpriziydi. Okulun içerisine girdim öğrencilerim çok güzel şiir okudular bana ben o an gerçekten çok duygulandım. Ben için en güzel hediyeydi zaten ben ömrüm boyunca bu hediyeyi asla unutmayacağım, bundan daha güzel hediye olabileceğini düşünmüyorum. Bizim amacımız zaten öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak ve iyi bir hayatı vadedebilmek. Onlara amacımız bizim bu. Zaten sadece 1 gün değil de her gün bizim için öğretmenler günü bizim düşüncemiz bunlardan ibarettir "dedi.