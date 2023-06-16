Muğla'da 168 bin 644 öğrenci karne sevinci yaşadı

MUĞLA - 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesiyle Muğla'da 168 bin 644 öğrenci ve 15 bin 641 öğretmen yaz tatiline girdi. Karne töreni Vali Recai Güreli İlkokulu'nda düzenlenirken, öğrenciler karnelerini Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan aldı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ikinci dönemi sona erdi. Bu çerçevede, Muğla'da resmi ve özel 839 okulda, 168 bin 644 öğrenci ve 15 bin 641 öğretmen yaz tatiline girdi. Menteşe Vali Recai Güreli İlkokulu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karne mesajı okundu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yapığı konuşmasında, "Öğrencilerimizin karne heyecanını hep birlikte paylaşıyor, bir eğitim öğretim yılını daha başarılı bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler; tatil dönemi sadece dinlenmek için bir fırsat değil, aynı zamanda kendinizi keşfetmek ve yeni şeyler öğrenmek için de önemli bir fırsattır. Tatil sürecinde kendinizi geliştirmeye, kitap okumaya, yeni beceriler kazanmaya bolca vaktiniz olacak. Öğrendiklerinizi ve keşfettiklerinizi hayatınıza katmanızı çok önemsiyoruz. Böylece yeni eğitim dönemine daha hazır ve motive bir şekilde başlayabilirsiniz. Tatil dönemleri aile içi iletişimi ve birlikteliği kuvvetlendirmek için bir fırsattır. 2022- 2023 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerimizi, fedakar ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor; hafta sonu sınava girecek olan tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum. Muğla eğitim ailesi olarak daha büyük başarılara imza atmak üzere sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu tatiller diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Şemsiana Anaokulu öğrencilerince hazırlanan kelebek gösterisiyle devam eden programda okulun halk oyunları ekibi Muğla zeybeği ve kerimoğlu zeybeği gösterisi yaptı. Gösteriler sonrasında bayrak devir teslimi gerçekleştirilirken, okulun 4. sınıf öğrencisi Gülsü Hızal, Türk bayrağını 3. sınıf öğrencisi Emir Karataş'a teslim etti.

Program sonunda Muğla Valisi Orhan Tavlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, beraberindeki protokol tarafından sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Tavlı, öğrencilere karne verirken başarılarının devamını diledi.

Törene; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.