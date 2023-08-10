Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitim Programı Düzenledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşların bakıcı ve refakatçilerinin eğitilmesi amacıyla 'Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitim Programı' düzenledi. Toplam 27 kişinin katıldığı eğitimde, 160 saatlik sertifikalı hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitim Programı" adıyla kurs düzenledi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında düzenlenen eğitime 2 etapta 27 kişi katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana yürütmekte olduğu evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşların bakıcı ve refakatçilerinin eğitilmesinin önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak sertifikalı "Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitim Programı" düzenledi.

Muğla Büyükşehir'in tecrübeli sağlık personeli tarafından toplam 27 kişiye 160 saatlik 20 gün süren sertifikalı hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitimi verildi. Eğitime katılanlara sertifikaları 14 Ağustos Pazartesi günü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından takdim edilecek.