- MSKÜ Tıp Fakültesi'nden 127 öğrenci mezun oldu

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 127 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Tören Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz salonunda gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Haşim Olgun" Bu onurlu günde sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili genç meslektaşlarım özverili çalışmalarınız sonucu 6 yıl önce başladığınız yolcuğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Fakültesi'nin 7. dönem ve İngilizce Tıp 2. dönem mezunları olarak başarılı bir şekilde tamamladınız sizleri kutluyorum" dedi.

Törende diplomaları verildikten sonra mezun olan öğrenciler kep töreninde büyük mutluluk yaşadı.

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör vekili Ali Sügun, Muğla Baro Başkanı Av. Levent Akgün, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, hocalar ve mezun olacak öğrencilerin aileleri katıldı.