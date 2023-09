MSKÜ'de Muğla halkına dil kursu veriliyor

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancılar Yüksekokulunda Muğla halkına ve kurum çalışanlarına çeşitli dillerde kurs veriliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancılar Yüksekokulunda Yunanca, Latince ve klasik Süryanice dillerinde Muğlalı vatandaşlara ve kurum çalışanlarına kurs veriliyor. Bu kurslar her yıl 4 dönem halinde açılıyor. Türkiye'de kabul gören ulusal anlamda YDS ve YÖKDİL sınavlarına yönelik çalışmalar düzenleniyor.

Muğla halkında çeşitli dillerde kurs verildiğini dile getiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancılar Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Abi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancılar bölümünde çeşitli programlar ve kurslar düzenlenmekte. En son rektörümüzün destekleriyle ve Müdürümüz Prof. Dr. Murat Geçiş 'in çalışmalarıyla Türkiye çapında Yunanca, Latince ve klasik Süryanice dillerinde oldukça prestijli ve önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Onun yanı sıra Türkiye'de kabul gören ulusal anlamda YDS ve YÖKDİL sınavlarına yönelik çalışmalarımız vardı. Bu programlarımızda da kurslarımıza Muğla halkı ya da Muğla'da çalışmakta olan personeller kişiler ya da öğrenciler arzu ettikleri takdirde katılabilmekteler. YÖKDİL ve YDS kurslarını düzenli olarak her üç ayda bir açmaktayız. Ayrıca uluslararası sınavlarda uluslararası rekabet gücünü arttırmak için öğrencilerimizi sınavlara hazırlamaktayız. Bu kurslar her yıl 4 dönem halinde açılıyor. Bunların yanı sıra ilerleyen dönemlerde dil çeşitliliğini arttırarak İspanyolca, Çince ve diğer dillerde de çeşitli kurslar ve girişimler yapmak ve yapmayı planlamaktayız. Her sene Latince hocamız ile Muğla halkına da diğer katılımcılara açık olarak Latince kursları düzenlemekte. ve Latinceye ilgisi olan ya da bu dili öğrenmek isteyen tüm bireyler arzu ettikleri takdirde bu kurslara katılabilmekteler" dedi.