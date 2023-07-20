Mobil Trafik Eğitim Tırı Marmaris'te Öğrencilere Bilgi Verdi

Öğrencilerde trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla Türkiye'yi dolaşan ve Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrencilere bilgi verildi. İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, Atatürk Meydanı'nda konuşlandırılan tırda ve kurulan parkurda, ilkokul öğrencileri bilgilendirildi. Çocuklar daha sonra trafik parkurunda uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonrası öğrencilere hediye verildi.