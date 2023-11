Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Avrupa Polis Teşkilatlarına Tanıtıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığına bağlı 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı 1. Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan, Avrupalı polis teşkilatları temsilcilerine tanıtıldı. Programda ayrıca Mobil Trafik Eğitim TIR'ı öğrencilerle buluştu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Avrupa ülkelerinin polis teşkilatı temsilcilerine tanıtıldı. DSÖ Avrupa Bölgesi üye ülkelerin trafik polis teşkilatlarının katılımıyla, bölge ülkeler arasında koordinasyonun sağlanması ve trafik güvenliği alanında müşterek stratejilerin geliştirilmesi amacıyla Bakırköy'de düzenlenen 'Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı 1. Toplantısı' sonrasında, Zeytinburnu'nda bulunan Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde ülke temsilcilerine tanıtılan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı öğrencilerle buluştu. Düzenlenen eğitim kapsamında öğrenciler, mobil sınıftaki teorik trafik eğitiminin ardından hazırlanan parkurda akülü ve pedallı araçları kullandı. Öğrencilere simülasyon aracında emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Bölgesel Ağ Toplantısı kapsamında farklı ülkelerden gelen temsilcilerden oluşan heyet eğitim TIR'ı ve simülasyon aracını inceleyerek, polis ekiplerinden bilgi aldı.

"TRAFİK EĞİTİMLERİNİ ÇOCUKLARIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ"

Gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Eğitim Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Taylan Yeşilkaya, 'Şu an bulunmakta olduğumuz bir orta okul ve lise olarak konumlanan bir yerdeyiz. Şu anda bu okulda çocuklarımıza trafik bilincinin geliştirilmesi kapsamında pratik ve teorik eğitimler vermekteyiz. Biz bu çalışmayı 2014 yılından beri yapmaktayız. 2014-2022 yılları arasında çocuklarımıza verdiğimiz bu eğitim doğrultusunda 3-17 yaş grubu için söylüyorum, yüzde 22 ölüm oranının düştüğünü görmekteyiz. Bu oran, bizi ciddi anlamda mutlu etmekte. Bundan dolayı ise daha şevkle, daha hırsla eğitimlerimize devam etmekteyiz. Bugünü farklı kılan noktalardan biri ise Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağ 1. Toplantısı'nı gerçekleştirmekteyiz. 70' e yakın ülkenin temsilcilikleri şu anda bizim bulunduğumuz eğitimi yerinde tespit etmektedir. Gerekli tanıtımları şu an yapmaktayız. Bizim Trafik Başkanlığı bünyemizde, iki Mobil Trafik Eğitim TIR'ı bulunmaktadır. Bu TIR'lardan birisi şu an arkamda bulunan TIR. Aynı zamanda yine Trafik Başkanlığı bünyesinde Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı bulunmaktadır. Bu araç çocuklara uygun değil. Araç yetişkinlere özel bir eğitime tabi tutulmakta. Bugün gelen heyet doğrultusunda bir de bu simülasyon aracımızı getirmekteyiz. 81 ile bu TIR'larımızı götürüyoruz. Çocuklarımızın ayaklarına bu trafik eğitimini sunmaya devam etmekteyiz" dedi.