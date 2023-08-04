Mısırlı Öğrenci Türkiye'de Birincilikle Mezun Oldu

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim gören Mısırlı Mohamed Ramadan Mohamed Shaker (25), dönem birinci olarak mezun oldu. Shaker, "Emeğimin karşılığını aldım" dedi.

Mısır'ın Gize şehrinde yaşayan Mohamed Ramadan Mohamed Shaker, ülkesinde Ain Shams Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi 2'nci sınıfta okuduğu dönemde üniversitedeki başarısından dolayı hocalarının tavsiyesi ile buradaki eğitimini yarıda bırakıp, Türkiye'de eğitim görmeye karar verdi. 5 yıl önce Mısır'da sınava giren ve 100 üzerinden 96,8 puan alan Shaker, burslu olarak Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı. İlk yıl Türkçe eğitimi alan Mısırlı Shaker, bu yıl bölümü birincilikle bitirdi.

Türkiye'ye geldikten sonra zaman zaman zorluklar yaşadığını da anlatan Shaker, "Pes etmemelisiniz. Zaman zaman pes etmeyi düşündüm. Ama ailemi ve onları gururlandırmam gerektiğini düşündüm. Onların bana olan destekleri ve güvenlerini yıkmak istemedim. Şimdi de bu başarı ile çok şükür ailemi de ülkemde gururlandırmış oldum" diye konuştu.