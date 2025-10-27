Mısırlı Öğrenci Türkiye'de Bilim Köprüsü Kurmak İstiyor

TÜRKİYE'de 2019 yılından bu yana eğitim gören Mısırlı Shady Alserwy (25), Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanlığı'nın ' Türkiye öğrenci elçisi' oldu. Shady, "Türkiye öğrenci elçisi' olarak buradaki Mısırlı öğrencilere yol gösteriyorum. Türkiye-Mısır arasında var olan ve yeni kurmak istediğimiz bilim merkeziyle hem ülkeme hem Türkiye'ye katkı sunmak istiyorum. Böylece Türkiye'ye olan vefa borcumu da ödeyebilirim" dedi.

Mısır'da yaşayan ve çocukluğundan beri uzay bilimlerine merakı olan Shady Alserwy, 2019 yılında Türkiye'ye ilgisi nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fizik Bölümüne yerleşti. Ardından Ankara Üniversitesi Fizik Bölümüne geçiş yapan Alserwy, buradan derece ile mezun oldu. Alserwy daha sonra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursu ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Enerji Fiziği üzerine yüksek lisansa başladı. Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanlığı'nın yurt dışında okuyan öğrenciler için kurduğu Diyalog Merkezi'nde 2022 yılında Türkiye Temsilcisi seçilen Alserwy, Türkiye'ye gelen Mısırlı öğrencilere yol gösteriyor. Alserwy, iki ülke arasında bilimsel bir köprü kurarak hem ülkesine hem de 'ikinci vatanım' dediği Türkiye'ye hizmet etmek istiyor.

'TÜRKİYE'DE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SEVİYESİ YÜKSEK'

Alserwy, çocukluğundan beri hep astronomi ve uzay bilimlerine ilgisi olduğunu belirterek, "Liseden itibaren yurt dışında okuma hayalim başladı, özellikle de Türkiye'de okumak istiyordum. İşte o zaman YTB'nin Türkiye burslarını öğrendim. Kendim de başvuru yapmaya başladım. Benim o yıl şansım olmadı ama yine de hayalimin peşinde koştum. ve kendi imkanlarımla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne yerleştim. 2021'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünü ikincilikle bitirdim. Küçüklüğümden beri bilime bir tutkum vardı, özellikle de Türkiye'de. Türkiye zaten kadim ülkelerden; bize en yakın ülke diyebilirim aslında. Kültürel yakınlığımız çok. Burada akademik performansın da bilimsel araştırmaların seviyesinin de gayet yüksek olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'ye olan tutkumu hem de bilime olan tutkumu birleştirip de buraya gelmekle aslında bunu gerçekleştirmiş oldum. Burada tam beklediğim ve istediğim gibi bir ortam, bir atmosferi gördüm. Bölüm ikincisi olarak mezun olmamın ardından gelen başarılarımdan bir tanesi de YTB Türkiye Burslusu olarak yüksek lisans eğitimi bursu almaktı" dedi.

'TÜRKİYE'YE HİZMET ETMEK İSTERİM'

Ayrıca ülkesinin 'Türkiye öğrenci temsilcisi' seçildiğini söyleyen Alserwy, "Burada yeni gelen öğrencilerin bizim ülkemizle bağlantısını kurmaya çalışıyorum. TÜBİTAK'ın kurduğu yaz okulları ve kış okullarına da başvurmaya başladım. Oraya gittikten sonra ufkum açıldı diyebilirim. Hem Türkiye'de hem Mısır'da bilimsel gelişime katkı sunmak istiyorum. Eğitim gördüğüm bu ülkeye de hizmet etmek isterim. Bu da manevi bir hizmet olacak. Mısır'la Türkiye arasındaki bilimsel etkileşimini artıracak bir oluşum yapmak istiyorum. Buradaki bizim yardım ettiğimiz, mezun olacak ve mezun olan arkadaşlarımızla da bunu yapmak isteriz. Mısır ve Türkiye arasında üniversite çalışmaları var diye biliyorum. Bu vasıtasıyla da olabilir. Hem ülkeme hem de ikinci vatanım Türkiye'ye bilimsel anlamında da hizmet etmiş olacağım. Böylece Türkiye'ye olan vefa borcumu da ödeyebilirim" diye konuştu.