Van'da yaz dönemi Kur'an kursuna katılan çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in yanında Hüsn-i hat sanatını da öğreniyor. Eski Van şehrinde bulunan tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde verilen kurslara katılan çocuklar, hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor hem de geleneksel Türk İslam sanatları derslerini alıyor. Hüsn-i hat sanatına ilgisi olan öğrenciler ayrıca belirlenerek bu sanatı daha da öğrenmeleri sağlanıyor.

Minikler yaz Kur'an kursunda hat sanatını öğreniyor

VAN Van'da yaz dönemi Kur'an kursuna katılan çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in yanında Hüsn-i hat sanatını da öğreniyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur'an kursları çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Minik çocuklar dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş Hüsn-i hat sanatını da öğreniyor. Eski Van şehrinde 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan'ın eseri İpekyolu Müftülüğüne bağlı tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli İmam Hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu tarafından verilen kurslara katılan çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenirken, aynı zamanda geleneksel Türk İslam sanatları derslerini almanın da mutluluğunu yaşıyor. Çocuklar hat yazısı yazarken cami görevlilerin okuduğu kasideler ise cami avlusunda hoş bir seda bırakıyor.

"Hüsn-i hat sanatına ilgisi olan öğrencileri belirliyoruz"

İHA muhabirine konuşan Hüsrev Paşa Camii İmamı Ahmet Hüsrev Koyuncu, yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara yönelik hem Kur'an-ı Kerim hem dini hem de ibadet konularını öğretmeye gayret ettiklerini belirtti. Çocuklarla beraber geleneksel İslam sanatları olan Hüsn-i hat sanatını öğrettiklerini ifade eden Koyuncu, "Aynı zamanda Osmanlıca veya Arapça harf yazılımlarını haftada iki gün olmak üzere öğrencilerimize tanıtmaya gayret ediyoruz. İçlerinden Hüsn-i hat sanatına ilgisi olan öğrencileri ayrıca belirliyoruz. Kur'an kursu bittikten sonra onlarla beraber çalışma gayreti içinde olacağız ki bu sanatı da onlara öğretelim" dedi.

"Çocuklar buradan ayrılmak istemiyor"

Tarihi cami ve külliyenin 1567 tarihinde zamanın Van Valisi Hüsrev Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldığını hatırlatan Koyuncu, "Burası aynı zamanda Sıbyan mektebidir. Çocuklar, farklı bir atmosfer içerisinde buraya geldiklerinde Kur'an'ı öğrenmek istiyorlar. Osmanlı ve Selçuklular döneminde böyle yerlerde su sesini dinleyebilmek için de özellikle şadırvanlar kurulmuş ki öğrenciler hem ders çalışırlar hem de dersten sonra da yoruldukları zaman su sesiyle dinlenebilsinler. Buraya gelen öğrenciler de hem tarihi öğreniyorlar hem geçmişteki sanatı öğrenmeye gayret ediyorlar. Çocuklar buradan ayrılmak istemiyorlar. Bizimle beraber akşama kadar kalıyor ve sonra da evlerine gönderiyoruz" diye konuştu.