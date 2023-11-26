Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören minikler, sürpriz kutlama ile öğretmenlerini duygulandırdılar.

Köyceğiz Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören minikler, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine sürpriz yaptı. Köyceğiz Pınar Merkez, Akyaka, Beyobası, Zeytinalanı, Toparlar ve Merkez İsmail Kan 4-6 yaş Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler hocalarına sürprizler yaparak Öğretmenler Günü'nü kutladılar. Miniklerin öğretmenlerine hediyeler vererek günlerini kutlamaları hocalara ve ailelere duygu dolu anlar yaşattı. Günün en duygulu öğretmenler günü kutlaması ise İsmail Kan 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin aileleriyle birlikte Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Alanı'nda öğretmenlerine hazırladıkları programda yaşandı. Minik öğrencilerin öğretmenlerine hazırladıkları Öğretmenler Günü pastasını Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe İlhan ile Hacer Aydın minik öğrencilerle birlikte kestiler. Kur'an kursu öğreticileri, öğrencilerine teşekkür ederek "Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte sürpriz yaparak bizlere program hazırlamışlar. Emeği geçen velilerimize teşekkür ediyoruz, bizleri çok mutlu edip duygulandırdılar. Yarının geleceği yavrularımız için ne yapsak azdır. Tüm öğretmenlerimizin günleri kutlu olsun" dediler. - MUĞLA