Milli sporcu Sena Kızılaslan, Ankara Gazi Üniversitesi'nde birincilikle yerleşti

Diyarbakırlı Türkiye Karate Şampiyonu ve Balkan Karate Şampiyonu milli sporcu Sena Kızılaslan, Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenlik bölümünü birincilikle kazanarak spordaki başarısını eğitime de taşıdı.

Diyarbakırlı Türkiye Karate Şampiyonu ve Balkan Karate Şampiyonu milli sporcu Sena Kızılaslan, Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenlik bölümünü birincilikle kazanarak spordaki başarısını eğitime de taşıdı.

Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü ve Türkiye Karate Milli Takımı adına birçok başarılara ve şampiyonluklara imza atan Sena Kızılaslan, almış olduğu yüksek puan ve olimpik milli sporculuk başarısı olmasına rağmen Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenlik bölümü olarak tercihini kullandı. Kızılaslan, Türkiye genelinde yaklaşık 320'e yakın öğrencinin katılım sağladığı sınavdan birinci olarak yerleşmeye hak kazandı. - DİYARBAKIR