Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye 2'ncisi olan öğrenciyi tebrik etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'da ailesiyle hayvancılık yapan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Türkiye 2'ncisi olan Muhammet Halil Yazar'ı tebrik etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'da ailesiyle hayvancılık yapan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Türkiye 2'ncisi olan Muhammet Halil Yazar (14) ile görüşerek, tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'ın 2 bin 500 rakımlı Akdağ'ın yaylasında ailesiyle hayvancılık yapan ve LGS'de Türkiye 2'ncisi olan Muhammet Halil Yazar'ı bakanlıkta kabul etti. Bakan Güler, Muhammet Halil Yazar'ın sınavda ortaya koyduğu başarı öyküsünü dinledi. Bakan Güler, Yazar'a başarılarının devamını da diledi. Bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile Muhammet Halil Yazar'ın babası Yücel Yazar da kabulde yer aldı.