Milli Eğitim Bakanlığından ortak yazılı sınavlarla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, bu öğretim yılında yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli soruların kullanılacağını duyurdu. Ayrıca, sınavların nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, "Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlıkça, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak." bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin merak edilen konularla sıkça sorulan soruları internet sitesinden yanıtladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 41 sorunun detaylı yanıtlarına yer verilirken, ortak yazılı sınavların Bakanlık tarafından ülke, il/ilçe ve okul geneli olmak üzere 3 farklı uygulamasının olduğu vurgulandı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin birinci dönem ikinci yazılılarıyla ikinci dönem birinci yazılılarının, 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin birinci dönem ikinci yazılılarıyla ikinci dönem birinci yazılılarının ortak yapılacağı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bu öğretim yılı için Bakanlıkça belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli ortak yazılı sınavlar da yapılabilecek. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı, milli eğitim müdürlüklerince okullara duyurulacak. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlıkça, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak."

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların sorularının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderileceği bildirilen açıklamada, "Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce, değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Zorluk derecesi okuldaki sınavlarla aynı olacak

Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasında soru-cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek. Her sınav sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak. Öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir.

Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak. Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacak. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacak."