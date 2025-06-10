Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Burslarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Burslarını Açıkladı
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2024 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla hangi öğrencilerin yurt dışında öğrenim göreceği belirlendi. Adaylar, 22 farklı ülkede lisansüstü eğitim alacaklar.

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında bakanlık bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan adaylar açıklandı.

YLSY kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan adaylar, https://rebus.meb.gov.tr adresinden açıklandı. 2024 YLSY Burs Programı kapsamında, kurum kontenjanlarına yerleşerek belgelerini eksiksiz tamamlayan öğrenciler, yurt dışında resmi burslu olarak lisansüstü öğrenim görmeye hak kazandı. Yurt dışında resmi burslu olarak lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına 22 farklı ülkede lisansüstü öğrenim görecek. Resmi burslu öğrencilik hakkı kazanan öğrenciler için öğrenim görecekleri yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içi akademik danışman görevlendirilmesi sağlanacak. 2024 YLSY Burs Programı kapsamında resmi burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler için 2025'in Eylül ayında 'Vizyon ve Farkındalık' eğitimleri yapılması planlanıyor.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1929'dan bu yana yurt dışına gönderiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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