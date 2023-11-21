Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Formu düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Antalya'nın Kemer ilçesinde 'Mesleki Eğitim Formu' düzenlendi. Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen forum, Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Antalya'nın Kemer ilçesinde "Mesleki Eğitim Formu" düzenlendi.

?"???Mesleki Eğitimle Açılan Kapı" sloganıyla Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen forum, Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde başladı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimde Başarılar ve Geleceğe Bakış", "İnovasyon ve Dijitalleşme", "Mesleki Eğitimde İstihdam ve Beceriler", "Yeşil İşler ve Mesleki Eğitim" başta olmak üzere farklı başlıklarda panellerin düzenleneceğini söyledi.

Mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması hedefiyle yürütülen projenin önemini anlatan Karagöz, şunları kaydetti:

"Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli paya sahip olan reel sektörün temel unsuru, bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip nitelikli insan gücüdür. Ulusal kalkınmanın yanı sıra uluslararası rekabet ortamından da geri kalmamak için mesleki ve teknik eğitimi toplumun her kademesinde görünür kılmak ve işgücüne katılacak bireyler açısından da tercih edilirliğini artırmak en önemli görevlerimiz arasındadır. Günümüz dünyasının karşılaştığı ve sonuçları orta vadede görülebilecek önemli tehditlerden biri beceri uyumsuzluğudur. Bu doğrultuda mesleki ve teknik eğitim süreci, ekonomik hedeflerle bireysel ve sektörel ihtiyaçlar etrafında bir mesleğin gerektirdiği yeterliliklere sahip bireyleri yetiştirmelidir."

Karagöz, mesleki ve teknik eğitimin geleceğine ışık tutmak için ahilik kültürünün önemine işaret ederek, çıraklık eğitiminin temeli olan ahilik kültürünün yaşam tarzı ve tarihin derinliklerinden gelen milli ahlak olarak bütün mesleki eğitim sürecine yansımasına özel önem verdiklerini aktardı.

Anadolu kültürünün özünde "yeşil düşünce" yaklaşımının olduğuna işaret eden Karagöz, Anadolu kültüründe üretirken ve tüketirken israftan kaçınıldığını söyledi.

"En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz"

Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşabilmek için ülke olarak önceliği eğitime tanıdıklarını vurgulayan Karagöz, şöyle devam etti:

"En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Ülkemiz son 20 yılda eğitimde çok önemli ilerlemeler kaydetmiş ve geleceğe yönelik önemli adımlar atmıştır. Bu süreçte bütün çocuklarımız için seferberlik ruhuyla sürdürülen çalışmaların, ülkemizin gururu ve markası olarak gördüğümüz pek çok kurum ve kuruluşla gerçekleştirilen sayısız işbirliği faaliyetinin en güzel sonuçlarından biri de mesleki ve teknik eğitim alanında kalitenin ve teknolojiye uyum düzeyinin sürekli şekilde artıyor olmasıdır."

"Ara eleman" ifadesini doğru bulmadıklarını dile getiren Karagöz, eğitimini tamamlayan mezunların eğitim düzeyleri ve okul türüne göre kalfa, usta ya da teknisyen unvanlarına göre işlerini icra edeceklerini bildirdi.

Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin ise Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında 2007'den bu yana uygulanan operasyonel programlarla 830 milyon Avroluk 1162 projeyi hayata geçirerek, 1 milyon 100 bini aşkın vatandaşın hayatında farkındalık yarattıklarını söyledi.

Mesleki Eğitim Formu, yarın oturumlarla tamamlanacak.